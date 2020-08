Formation fédérale : les Verts estiment que les "positions sont trop éloignées sur le plan des valeurs" avec les préformateurs, ce sera "sans eux"

Les Verts étaient ce mardi invités à discuter avec les préformateurs royaux Bart De Wever (N-VA) et Paul Magnette (PS) en vue de la constitution d’un gouvernement fédéral.

Ces derniers doivent rendre un rapport au roi ce samedi 8 août et Bart De Wever s’est dit déterminé à trouver une solution d’ici la fin du mois d’août. Pour le moment, cinq partis se sont dits prêts à former un gouvernement ; le PS, le sp.a, la N-VA, le CD&V et le cdH. Ce qui représente 69 députés (Jean Marie De Decker siège comme indépendant) alors qu’il en faut 76 sur 150 pour obtenir une majorité. Le calcul est simple, il en manque 7.

Et alors que les relations avec les libéraux, notamment avec le chef de parti George-Louis Bouchez ne sont pas au beau fixe, les préformateurs se sont tournés aujourd’hui vers les Verts mais les échanges n’ont pas pu aboutir à un accord.

Selon Ecolo, "ces échanges ont également mis en lumière des lacunes importantes et positions trop éloignées sur le plan des valeurs et des propositions". Pour Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet, "les options politiques présentées par les missionnaires royaux constituent une base pour une formule sans les Verts, et non avec eux."