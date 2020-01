Formation fédérale : les informateurs sont arrivés chez le Roi

Après le bouquet de fleurs la semaine passée, c’est chargés de leur rapport que les informateurs, le MR Georges Louis Bouchez et le CD & V Joachim Coens, sont arrivés au Palais royal à 15h30. Sauf surprise, plus d’un mois et demi après le début de cette mission d’information, il devrait s’agir d’un rapport final et les deux hommes devraient être déchargés de leur fonction. Pour aller vers quoi ? Le nom de Bart De Wever revient régulièrement pour prendre la suite des opérations. Certains évoquent aussi un renforcement du gouvernement en affaires courantes avec l’appui de partis qui négocient en ce moment. Mais quels que soient les plans des uns et des autres, c’est le Roi qui en décidera.

Un bilan mitigé

247 jours après les élections, il faut bien l’admettre, on ne semble pas bien avancé dans la formation d’un gouvernement fédéral. Pas de véritables négociations en cours, pas de possible coalition qui se dessine, c’est plutôt le calme plat. Les informateurs devaient explorer les pistes possibles, à la fin de leur mission, on sait surtout quelles options restent exclues.

Pour ceux qui en doutaient encore, le rapprochement N-VA – PS reste une voie sans issue. Alors que le 11 janvier, la N-VA faisait un appel du pied au PS, se disant ouverte à certaines propositions, hier le président du PS a une nouvelle fois fermé la porte à un gouvernement avec les nationalistes. Pour Paul Magnette, les propositions de la N-VA sont tout bonnement imbuvables, les socialistes divulguant même la "petite boutique des horreurs" des dernières revendications nationalistes.

Autre certitude, l’idée d’un gouvernement arc-en-ciel est bel et bien enterrée. Cela n’est pas dû à une intervention quelconque des informateurs mais bien à l’exclusion du PS d’Emir Kir. Le député fédéral ne faisant plus partie du PS, une coalition avec les verts, socialistes et libéraux du nord et du sud du pays ne réunirait plus que 75 sièges sur 150. Pas assez donc. Ce week-end, Défi s’est proposé pour faire l’appoint avec ses deux sièges (ce qui ferait une majorité à 77 sièges), mais on ne peut pas dire que l’idée a suscité beaucoup de réactions.

La "Vivaldi", évoquée par les informateurs eux-mêmes, est aussi enterrée par l’un d’eux, Joachim Coens. Cette coalition entre verts, socialistes, libéraux auxquels on ajouterait le CD & V se heurte à la volonté des chrétiens-démocrates flamands de ne pas monter dans une coalition sans la N-VA.

Quant à savoir si on a avancé sur le fond, trouvé des points de rapprochement ? Les remous provoqués par la sortie d’éléments de la note des informateurs ne poussent pas à l’optimisme, et encore moins l’accueil critique fait par la plupart des partis.

Qui ou quoi pour la suite ?

C’est évidemment la question à mille points et pour laquelle il faudra attendre une réponse royale. Pendant ce temps, côté spéculations, c’est Bart De Wever qui tient la floche. Mouiller le président de la N-VA pourrait en effet sembler logique. Bart De Wever s’est déjà dit disponible et certains partis flamands verraient ça d’un bon œil. En plus, le PS a déjà eu sa mission d’information avec Paul Magnette, alors pourquoi pas le président de la N-VA. Evidemment, avec cette option, les chances de résultats restent maigres, si ce n’est pour obliger la N-VA à fermer définitivement la porte du rapprochement PS-N-VA.

Le Roi pourrait aussi choisir de temporiser une nouvelle fois, désigner encore une autre personnalité avec un autre ordre de mission. Il pourrait aussi miser sur le fait que le gouvernent en affaires courantes tient la boutique et peut dans certains cas recevoir l’appui de partis de l’opposition comme le PS et Ecolo… Ce qui reviendrait en fait à une coalition Vivaldi qui ne dit pas son nom.

Mais rappelons-le, tout ceci relève de la spéculation. Le feuilleton se poursuit.