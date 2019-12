Formation fédérale: "Les clés sont aujourd'hui entre les mains de l'Open VLD et du CD&V" réagit Geert Bourgeois

Les déclarations de Rudy Demotte mardi matin dans différents médias, excluant toute possibilité de coalition entre le PS et la N-VA, ne sont pas passées inaperçues au nord du pays, poussant l'ex-préformateur Geert Bourgeois (N-VA), qui avait travaillé en tandem avec Rudy Demotte en octobre dernier, à sortir de sa réserve. "Les clés sont aujourd'hui entre les mains de l'Open Vld et du CD&V", a-t-il ainsi dit dans l'émission De Ochtend sur Radio 1.

"Les informateurs ont pour mission d'examiner les deux options: un arc-en ciel ou une bourguignonne avec la N-VA. Il faut les laisser faire leur travail", a souligné Geert Bourgeois. "Nous avons un accord de gouvernement solide en Flandre mais il ne pourra pas être réalisé s'il n'est pas porté au niveau fédéral", a-t-il poursuivi en pointant "l'évidence d'un front flamand" et la nécessité que l'aventure de la Suédoise se poursuive au sein du prochain gouvernement. Du côté de l'Open Vld, c'est Vincent Van Quickenborne (Open Vld) qui a vivement réagi sur Twitter. "Aucun respect pour les informateurs Joachim Coens et Georges-Louis Bouchez. Si le PS pense ainsi pouvoir forcer un gouvernement fédéral: think again. It won't happen (Repenses-y. Ca n'arrivera pas, NDLR)", a-t-il écrit. Au CD&V, enfin, Hendrik Bogaert a lui aussi appelé au respect pour les informateurs qui "doivent pouvoir accomplir leur mission".

Réaction de Sabine Laruelle (MR)

Invitée de la matinale sur Bel RTL, la présidente du Sénat Sabine Laruelle (MR) a pris acte des propos de Rudi Demotte excluant une coalition fédérale réunissant le PS et la N-VA.

"Il faut donc trouver d'autres pistes de solutions", a souligné Sabine Laruelle, selon qui "la clé se trouve aujourd'hui plutôt du côté néerlandophone". Mardi matin, l'ex-préformateur et président du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles Rudy Demotte (PS) avait assuré qu'une coalition PS-N-VA n'était pas possible. "Ne perdons plus de temps à discuter de ce qui n'est pas possible pour nous. Il y a un choix à faire: ou le PS, ou la N-VA", avait-il notamment affirmé sur la RTBF, confirmant des propos déjà tenus dans SudPresse. "On est en train de faire croire qu'une coalition avec la N-VA est possible. C'est un mensonge. Ce n'est pas une option", avait-il ajouté.