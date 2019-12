Formation fédérale : "Le train arc-en-ciel est en gare, mais il n’a pas démarré", rappelle Bart De Wever

La N-VA fait-elle son retour dans les négociations au fédéral ? En tout cas Bart De Wever est "disponible". "Je veux bien mettre en pratique mon programme et faire un compromis mais qui corresponde au minimum avec ce que les électeurs flamands ont voulu en mai et ce que les sondages montrent qu’ils veulent encore", affirme-t-il. Il réfute d’ailleurs l’argument selon lequel les nationalistes seraient isolés, et n’arriveraient pas à rassembler d’autres partis : "nous l’avons fait plusieurs fois : nous sommes dans le gouvernement flamand depuis quinze ans, maintenant nous sommes dans la suédoise, à Anvers je gouverne avec les socialistes…"

►►► À lire aussi: David Clarinval rectifie: "Le PS et la N-VA restent la première priorité de travail"

Reste que la N-VA n’est pas réellement le parti qui soit le plus en mesure de décider. Les informateurs sont MR et CD & V et semblent ne pas fermer la porte à une coalition "paars-groen", arc-en-ciel avec les écologistes et le PS. Mais Bart De Wever rappelle que "le train arc-en-ciel était à la gare, il n’a pas démarré, donc ça reste à voir si on peut changer de formule, j’espère que oui." Pour cela il faudra voir si l’Open Vld et le CD & V accepteront de rejoindre le PS. Un choix qui se ferait "sans la majorité en Flandre et en trahissant tout ce qu’ils ont dit à l’électeur flamand", selon Bart De Wever.

Je ne peux pas reprocher à Paul Magnette d’essayer de tout faire pour nous mettre hors-jeu

La N-VA est-elle incontournable alors ? "Personne n’est incontournable dans ce pays, admet le bourgmestre d’Anvers. Mais les deux grands partis de ce pays sont la N-VA et le Vlaams Belang, ensemble ils ont trois fois plus d’électeurs que le PS." Une manière de rappeler que les socialistes n’ont pas complètement la main sur les négociations. "La logique qui veut que seul le PS soit incontournable est la logique d’un pays qui est au bord d’être ingouvernable", note Bart De Wever.

►►► À lire aussi: Van Rompuy (CD&V) charge De Wever ("Il respire l'impuissance") et prône... l'arc-en-ciel

Et une alliance PS-N-VA alors, est-ce encore possible ? Pour le chef de la N-VA, ce sont surtout les socialistes qui ne veulent pas lui tendre la main. "Le PS rêve d’avoir un gouvernement de gauche et ils font tout pour avoir un arc-en-ciel, remarque-t-il. C’est leur droit le plus strict d’essayer mais il faut être franc et honnête là-dessus." En tout cas Paul Magnette n’a pas l’air de vouloir imaginer une coalition avec la N-VA, un parti qu’il juge "dangereux" et qui "s’exclut lui-même du gouvernement." "J’ai l’impression que Paul Magnette aimerait bien que je réponde à chaque provocation qu’il fait, ironise Bart De Wever. Je ne peux pas lui reprocher d’essayer de tout faire pour nous mettre hors-jeu, mais ce ne serait pas très intelligent de réagir."