Formation fédérale : le CD&V doute des garanties apportées par les partenaires, la coalition Vivaldi vacille

Le projet de coalition Vivaldi "est sous pression en ce moment", a averti le président du CD&V Joachim Coens à son arrivée au bureau du parti ce lundi. La coalition qui associerait les familles socialiste, libérale et écologiste, et le CD&V bat de l’aile alors que les deux co-préformateurs doivent présenter leur rapport au Roi au plus tard le 11 septembre.

"Nous avons conclu la semaine dernière des accords clairs sur un certain nombre de thèmes que nous voulons voir réglés d’une certaine manière et je n’ai pas l’impression que c’est le cas pour le moment. Je suis à cet égard particulièrement mécontent", a commenté Joachim Coens au micro du journaliste Pieterjan De Smedt (VRT).