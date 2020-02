Formation fédérale: "La N-VA prend acte du diktat du PS", réplique Bart De Wever

"Nous prenons acte du diktat du PS, a vertement réagi le président des nationalistes flamands, Bart De Wever, aux propos vendredi matin de son homologue Paul Magnette. Le 3e parti du pays pense pouvoir dicter sa loi à tout le monde et mener des négociations dans les médias. Contrairement à ce que souhaite l’électeur flamand, il veut un gouvernement le plus à gauche possible, sans majorité en Flandre. Le PS veut même provoquer des élections, dans l’unique espoir d’affaiblir la N-VA et de se renforcer",

Selon ce dernier, la N-VA s’est toujours montrée constructive à la table des négociations tout en défendant une politique de reprise socio-économique, une politique réaliste en matière de climat et d’énergie ainsi qu’une "évolution claire vers l’autonomie de la Flandre et de la Wallonie afin de trouver une solution aux différences toujours plus importantes entre les entités fédérées".

Vendredi matin, le président du PS, avait quant à lui fait part de son ras-le-bol de devoir négocier avec la N-VA. "Négocier avec les nationalistes, ça devient un vrai supplice", avait affirmé Paul Magnette en assurant "ne pas avoir peur des élections". "Entre accepter n’importe quoi et les élections, on préfère que le peuple se prononce", avait-il déclaré.