Formation fédérale: la Chambre sera bien dans les murs du Parlement européen le 1er octobre

La confirmation vient de tomber ce midi : pour la séance exceptionnelle du jeudi 1er octobre - moment où a priori le nouveau Premier Ministre du nouveau gouvernement fédéral devrait faire sa déclaration politique -, les députés de la Chambre pourront tous siéger ensemble dans les murs du Parlement européen. En cause, encore et toujours l'épidémie de covid-19 et l'extrême difficulté de réunir 150 députés ensemble dans le traditionnel hémicycle en respectant la distanciation sociale et les conditions de sécurité sanitaire. Le président de la Chambre, après concertation avec les chefs de groupe, était à la recherche d'alternatives. Plusieurs institutions auraient été sondées, sans plus de précisions, disait-on côté Chambre. Dont le Parlement européen.

Résultat ce midi via ce communiqué : "En cas de déclaration gouvernementale devant la Chambre ce jeudi 1er octobre, la Chambre a convenu avec le Parlement européen que la séance aurait lieu dans l’hémicycle du Parlement européen à Bruxelles. Cette solution permettrait à tous les députés d’être présents en salle, ce qui n’est pas le cas dans l’hémicycle de la Chambre en raison des mesures sanitaires actuelles. Nous vous transmettrons toutes les informations pratiques dès que possible. La Chambre remercie d’ores et déjà chaleureusement le Parlement européen pour l’accueil qu’il lui réserverait".