Formation fédérale : la mission de Koen Geens est prolongée jusqu'au 17 février

La discrétion de Koen Geens

Depuis sa prise de fonction, Koen Geens a rencontré les dix partis politiques susceptibles d’entrer dans une majorité au fédéral. Pour quel résultat ? La discrétion est de mise et peu d’informations ont circulé sur ces rencontres. On sait toutefois que le CD&V souhaite que son chargé de mission continue de travailler à la piste d’un gouvernement avec le PS et la N-VA. Joachim Coens, le président du CD&V, évoquait l’idée d’une coalition miroir, recalée cotée francophone.

Bref, la pression est forte sur Koen Geens, d’autant plus que son président de parti n’a pas apprécié qu’il accepte une mission sans même le consulter. Le CD&V a même "recadré" Koen Geens pour s’assurer que sa mission n’aille pas dans un sens qui ne conviendrait pas au parti.

La foire d’empoigne de Coens et Bouchez

Tranchant avec la discrétion du chargé de mission royale, les présidents du MR et du CD & V ne se sont, eux, pas privés de donner leur avis sur cette mission. Entre les ex-informateurs royaux, pus question de l’entente affichée lors de leur mission, aujourd’hui Joachim Coens et Georges-Louis Bouchez exposent plutôt leur désaccord par presse interposée.

Si l’on résume, le président du CD&V, Joachim Coens, répète à l’envi sa volonté de voir la N-VA dans la majorité fédérale avec le PS. Alors que pour le MR Georges-Louis Bouchez, cette option est déjà enterrée et le CD&V s’acharne pour rien.

Du côté du PS et d’Ecolo, pas trop de changement par contre. Les socialistes ne se montrent pas plus enthousiastes à l’idée de gouverner avec la N-VA, tout comme Ecolo qui répète qu’une alternative est possible sans les nationalistes flamands.