Formation fédérale: "Ce qui est sur la table est imbuvable", estime le patron des patrons flamands

Hans Maertens ne répond pas aux questions politiques. Mais l’administrateur général du Voka, le réseau des entreprises flamandes, a tout de même son avis sur le projet de l'informateur fédéral Paul Magnette. "Ce que nous avons lu qui est sur la table n’est pas suffisant, n’est pas acceptable, est imbuvable, martelait-il dans Matin Première ce lundi matin. Il n’y a pas un plan de croissance, d’investissement qui soutienne les entreprises flamandes, pour démarrer, pour entreprendre."

Pire : le Voka lit dans la note de Paul Magnette des choses inacceptables, notamment concernant la compétitivité ou la hausse du salaire minimum. Pour Hans Maertens, cette hausse à 14 euros/heure est une "aventure" qu’il refuse de tenter : "ça ne créera pas d’emplois, c’est l’inverse qui va se passer, ça va détruire des jobs." Le chef du Voka tient d’ailleurs à souligner le bilan du gouvernement Michel I sur le sujet, citant le tax shift et la réforme de la loi sur la compétitivité. "Nous avons créé 316.000 emplois dans les cinq dernières années., estime Hans Maertens. C’est l’équivalent de la ville de Gand !" Le bilan reste toutefois "mitigé", avec une ardoise de 11 milliards de déficit pour l’année qui arrive.

Pas d’urgence à avoir un gouvernement fédéral à court terme

Le Voka a ses revendications pour le prochain gouvernement : un accord socio-économique, un plan de croissance, le maintien des réformes du gouvernement Michel et un soutien aux régions. Avec Paul Magnette ou avec Bart De Wever ? Hans Maertens élude la question : "chacun doit prendre sa responsabilité, tous les partis, tous les hommes et femmes politiques." L’essentiel, selon lui, est que le plan fédéral soutienne la politique régionale. "Le gouvernement flamand dit qu’on veut augmenter le taux de travail et prend des mesures pour cela, explique le chef du Voka. Les mesures prises en Flandre et sur le plan fédéral doivent être en équilibre et se soutenir les unes les autres."

►►► À lire aussi: Formation du gouvernement fédéral: PS et CD&V se renvoient la balle

Ce n’est pas la première fois que le Voka s’immisce dans les négociations au fédéral, même s’il refuse de donner de préférence. En 2010, pendant la crise politique, Bart De Wever avait avoué que le patronat était "son patron". Neuf ans plus tard, le Voka sort à nouveau du bois, même si selon Hans Maertens, la situation n’est pas aussi urgente. "Dans nos entreprises, le business va encore bien, estime-t-il. Il y a encore des pénuries sur le marché du travail, mais il n’y a pas d’alarme."

Pas d’urgence à avoir un gouvernement fédéral, après un an d’affaires courantes ? "Pour nous ce n’est pas nécessaire d’avoir un gouvernement à très court terme, admet Hans Maertens. C’est plus important d’avoir un gouvernement avec un bon accord socio-économique qui renforce nos entreprises." Quitte à attendre encore un peu.