Formation fédérale: Bouchez: "Aucun parti n'aura la coalition de ses rêves"

"Aucun parti n’aura la coalition de ses rêves. Contrairement à d’autres, j’ai acquis une conviction : même si un scénario n’est pas le meilleur, si on n’en a pas d’autres, il faut quand même y aller. C’est la différence entre les responsables qui agissent et ceux qui attendent d’avoir la solution 'trois étoiles' avant d’avancer", a déclaré samedi Georges-Louis Bouchez, président du MR et informateur royal, lors d’une interview donnée à la Libre Belgique et à la Dernière Heure."Certains partis politiques n’osent pas car ils voient des risques, des dangers de perdre un peu par-ci, par-là", ajoute-t-il. Georges-Louis Bouchez ne s’est pas prononcé sur la coalition possible au niveau fédéral. "Je ne fais pas de commentaires sur les pistes de coalition. Mais, de manière générale, il faut arrêter de considérer la N-VA comme l’alpha et l’oméga du paysage politique. Il n’y a pas que la N-VA. Tous les partis ont leur importance et pas un davantage que les autres", dit-il.