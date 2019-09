On y est presque en effet. Si de source officielle personne ne confirme un accord, obtenu dans la nuit de dimanche à lundi - les négociateurs en chef ne se quittant que peu avant 6 heures du matin, on semble pourtant bel et bien avoir bouclé l'essentiel d'un accord de gouvernement au niveau wallon. Avec un agenda qui semble bien se clarifier et s’affiner au fil des heures.

On a ainsi appris que les trois partis se sont lancés depuis le début de l'après-midi dans une ultime relecture des textes. L’idée étant de voir chacun des trois, PS, MR, Ecolo, soumettre ceux-ci à un bureau politique. Ecolo réunirait le sien à Namur à 17h30, le PS à Bruxelles à 18 heures, tout comme le MR. Ces bureaux politiques étant précédés d'une conférence de presse à Namur, à l'Elysette annoncée pour 16 heures. Suivez cette conférence de presse en live ici :