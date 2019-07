Formation du gouvernement fédéral : pas encore de réunion PS/N-VA

La rumeur voulait qu'une "table de discussion", réunissant notamment PS et N-VA, se déroule ce jeudi à l'invitation des informateurs royaux. Pour l'heure, elle n'a toujours pas eu lieu...

La seule certitude pour le moment, c'est ce rendez-vous obligé et confirmé des deux informateurs royaux, Didier Reynders et Johan Vande Lanotte, ce lundi 29 juillet, au Palais, afin de faire rapport au roi Philippe et surtout -étape supplémentaire - lui remettre une note sur la suite des opérations, une note de "préformation". Ce qui sous-entend que les informateurs royaux auront tenté quelque chose pour tenter d'y voir plus clair précisément sur ce qu'il convient de faire ensuite, en terme d'hypothèses de travail pour la formation du prochain gouvernement fédéral et de désignations futures d'informateurs bis, de médiateurs, explorateurs ou pré-formateurs... Bref, la bouteille à encre.

Rien de bien neuf et mûr pour le moment

Sauf que rien de bien neuf ne s'annonce dans le rapport final attendu des informateurs, résultat pourtant a priori de plusieurs semaines de contacts bilatéraux avec les présidents de partis - 6 à 8 - possibles parties prenantes d'une future majorité fédérale. N'ont été officiellement exclus pour le moment que les extrêmes, Vlaams Belang et PTB, ainsi que le cdH qui a de lui-même opté a priori pour l'opposition partout. On ne voit pas très bien quelles convergences Didier Reynders et Johan Vande Lanotte pourraient mettre en avant après leurs contacts. Et faute d'avancées concrètes, il se dit déjà qu'ils pourraient être prolongés une fois encore, histoire de passer l'été -jusqu'à la rentrée- dans l'espoir qu'alors quelque chose se débloque. "Overzomeren" dit-on, soit "passer l'été".

Réunion ou pas?

A l'initiative du Palais - ou en tout cas dans leur mandat actuel -, il est donc prévu que les informateurs, au-delà de leurs contacts bilatéraux et ultra-discrets - personne n'a laissé "fuiter" d'infos -, tentent de réunir une "table de discussion/une table ronde". Et nouveauté, en marge du 21 juillet, le président du PS Elio Di Rupo déclarait que si les informateurs lançaient une telle invitation, y compris avec la présence de la N-Va, les socialistes y répondraient. Sauf que depuis, au sein du PS, on a droit à nouveau visiblement aux mêmes débats en interne que depuis les élections du 26 mai et même depuis la campagne qui avait précédé: "parle-t-on ou pas avec les nationalistes?". Le PS, après avoir donné son accord pour un contact avec la N-VA, aurait fait au final marche-arrière, de quoi compliquer la convocation de ladite "table de discussion". Ce jeudi 25 juillet, on attend encore la confirmation qu'elle aura effectivement lieu. Pour le moment (ce jeudi midi), certaines sources disent tout et son contraire.

Réunion à combien?

Outre une première mise en présence du PS et de la N-VA, une première depuis les élections, l'idée des informateurs aurait été de réunir en fait 6 à 8 partis. Mais selon nos informations, étrangement - au regard du résultat des élections -, il s'agirait des partis suivants : MR, Open Vld, N-VA, PS, sp.a et CD&V - soit la formule d'une "majorité bourguignonne" élargie au CD&V ! -, mais pas de la famille écologiste, Ecolo et Groen. Certaines sources faisant là observer que ceux-ci ne sont pas nécessaires, sauf recherche d'une majorité des deux tiers. Or, celle-ci n'est pas visée par les informateurs. On sait aussi que, côté flamand, l'Open Vld (Patrick Dewael, Vincent Van Quickenborne) a ouvertement rejeté l'hypothèse d'un gouvernement avec les écologistes.

Mais voilà sur cette majorité sans les Verts, cela semble coincer aussi. Les Verts ont fait savoir aux socialistes (avec lesquels ils lient pour l'heure leur sort en Wallonie) qu'une exclusion du fédéral ne passait pas. De quoi ajouter au fait que le PS n'est toujours pas convaincu à l'heure actuelle de pouvoir gouverner avec la N-VA. Une prise de position ou plutôt une valse-hésitation qui s'ajoute elle-même au fait que beaucoup doutent globalement de la volonté des nationalistes de vouloir au final "monter" au fédéral, qui préféreraient "se replier" sur la seule Flandre. Des nationalistes eux-mêmes divisés, après que certains ténors dont Théo Francken aient pourtant appelé au dialogue - et pas forcément que sur le confédéralisme - avec les socialistes.

Si l'on en croit la "Libre" en ligne de ce jeudi après-midi, PS et N-VA auraient pu, auraient dû se rencontrer dans un lieu gardé secret ce jeudi, mais au final, la délégation socialiste (composée d'Elio Di Rupo et de Paul Magnette) aurait finalement annulé le contact prévu avec les nationalistes (Bart De Wever et Jan Jambon)... Une information que personne ne confirme pour le moment officiellement.

En attendant les gouvernements régionaux

Les observateurs s'accordent en tout cas pour dire que les "vraies" négociations ne pourront pas commencer au fédéral tant que la situation n’aura pas davantage décanté dans les entités fédérées. La Flandre fait du surplace, respectant un mot d'ordre du formateur Bart De Wever dont la note sort par morceau dans la presse flamande, sans que l'on sache avec qui il discute vraiment "dans la discrétion". Officiellement les discussions n'ont pas encore été rompues avec le Vlaams Belang, pourtant épouvantail pour les autres partis du nord. Sans que l'on sache si le Sp.a est toujours dans la course, aux côté de l'Open Vld et du Cd&V. Et, côté wallon, les discussions PS, Ecolo et MR n'ont toujours pas l'air de vraiment s'accélérer même si un accord était envisagé pour début août... Bref, les convoyeurs attendent encore et toujours à tous les étages de la Maison Belgique.