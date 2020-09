Formation du gouvernement fédéral : faites votre casting ministériel

C’est habituellement à la fin des négociations que se pose la question des postes ministériels. Mais dans ces discussions pas comme les autres entourant la formation d’un futur gouvernement fédéral, les présidents de parti ont décidé de déjà (tenter de) s’entendre sur un ou une Première ministre, qui aura la responsabilité de former le gouvernement. De cet accord-là découlera un certain nombre de décisions concernant certaines personnalités appelées, ou non, à faire partie du gouvernement.

Vu la manière dont les discussions se passent, nous vous proposons donc, dès à présent, de former votre casting gouvernemental. 7 ministres côté francophone, 7 côté flamand, faites vos jeux !

Fin des votes : jeudi 10 septembre, 22h. Une participation par adresse IP.

