Formation du gouvernement fédéral : et maintenant ?

Après ce qui ressemble bel et bien à un "oui" du CD&V à des négociations pour la formation d’une coalition fédérale "Vivaldi" ou "Avanti" (selon le nouveau terme "marketing" choisi par le président du parti Joachim Coens hier sur la VRT), coalition qui associerait donc socialistes-libéraux-écologistes et démocrates-chrétiens flamands – avec peut-être aussi le cdH, à voir -, on attend à présent la suite concrète des opérations.

Sachant que le CD&V a tout de même posé clairement une série d’exigences fermes à la participation à une coalition qui n’aurait plus/pas de majorité côté néerlandophone, on se dit que le téléphone doit continuer à "chauffer" ce matin entre présidents des différents partis éventuellement associés.

Une réunion est déjà prévue d’abord pour ce matin au sein même du CD&V, nouvelle séance d’explications en interne où Joachim Coens devra imposer son nouveau positionnement pour tous. Réunion à 10h30 dans les murs du Parlement fédéral, histoire de pouvoir réunir du monde avec la distanciation anti-covid nécessaire.

Selon les résultats de cette première réunion, il semble que soit envisagée si pas une plénière avec les représentants de tous les partis de la future éventuelle coalition, en tout cas un contact au sommet, physique, entre certains des principaux présidents de partis autour de Joachim Coens pour le CD&V et Egbert Lachaert, chargé de mission royal et patron de l’Open Vld.

Et en fonction de ce contact-là, il n’était pas impossible – mais pas encore officiellement confirmé – que le rendez-vous prévu ce vendredi 4 septembre entre Egbert Lachaert et le roi Philippe pour un nouveau rapport sur sa mission, ce rendez-vous se voit soudain accéléré pour profiter de la bonne opportunité et température politique du moment…

A confirmer dans les prochaines heures.