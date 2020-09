Formation du gouvernement fédéral : rapport rapide d'Egbert Lachaert au Palais avant une conférence de presse (15h)

La rencontre n'aura duré qu'un peu plus de 20 minutes cet après-midi. Rencontre donc ce vendredi 4 septembre peu après 14 heures entre le chargé de mission royal et président de l’Open VLD Egbert Lachaert et le roi Philippe au Palais de Bruxelles. Pour un rapport très attendu vu le coup d’accélérateur que le Cd&V a donné dans les négociations cette semaine, en acceptant de s’asseoir à une table de discussions avec les familles socialistes, libérales et écologistes. Même si pour l’heure, après une nouvelle réunion ce matin des 8 partis ou des 4 familles et alors que l'on attend toujours le communiqué officiel du Palais, un certain suspense demeure. Avec différents scenarii possibles.

En effet, soit les discussions de ce matin entre les 8 partis ont permis de franchir un nouveau cap et Egbert Lachaert est arrivé au Palais pour expliquer au Roi qu’il est désormais possible de lancer de vraies négociations. Dans ce cas-là, le Roi pourrait désigner un formateur, probable futur Premier ministre de la prochaine majorité. Et on parle d’Alexander De Croo, Koen Geens ou Paul Magnette. Tout est encore possible. Certains évoquant même la désignation d’un nouveau duo.

Ou alors Egbert Lachaert a expliqué au Roi que lancer de vraies négociations n’est pas encore possible car cela coince encore trop entre les partenaires potentiels. Ce serait alors un nouveau couac, une nouvelle perte de temps mais qui ne remettrait pas, nécessairement encore la mise en place potentielle d’une coalition "Vivaldi" ou "Avanti". Il demeure donc encore une part de suspense et d’imprévu… Le communiqué du Palais devrait permettre de voir de quel côté penche la balance. Mais il se fait donc attendre.

Conférences de presse en série

Seule certitude, aux dernières nouvelles, une conférence de presse est prévue au Parlement à 15 heures de la part d'Egbert Lachaert, ce qui laisse à penser qu'un début de négociations serait finalement possible. A voir dans les prochaines minutes. A 8 partis ou à 7, à voir également car le président du Cdh Maxime Prévot prévoit aussi de communiquer cet après-midi, une autre conférence de presse là à 1>6h...