Formation d’un gouvernement fédéral : mais pourquoi parle-t-on de coalition "Arizona" ?

"La réunion des six partis susceptibles de former une coalition 'Arizona' n’aura finalement pas lieu ce lundi après-midi comme le souhaitaient les présidents des trois partis du gouvernement." Le début de cette dépêche Belga, publiée sur notre site le 6 juillet, risque de laisser perplexe ceux qui n’ont pas suivi les derniers épisodes des négociations fédérales.

Il faut dire qu’il s’en est passé des choses ces dernières semaines au niveau politique. Car, pendant la crise sanitaire et plus de 400 jours après les élections, les discussions continuent. Passons sur les détails, focus sur le 17 juin : Georges-Louis Bouchez (MR), Egbert Lachaert (Open VLD) et Joachim Coens (CD&V), les présidents des partis de la coalition Wilmès 2, se réunissent.

Le trio, bientôt rebaptisé "les rois mages" au nord du pays, prend les choses en main. Ceux que Maxime Prévot, le président du cdH, surnomme "les trois mousquetaires" ont un plan : réunir le CD&V, l’Open VLD, le MR, la N-VA, le cdH et le sp.a dans une coalition. Celle-ci détiendrait alors une majorité numérique, avec 77 sièges sur 150 à la Chambre.

Restait à trouver un nom à ce patchwork politique fait d’orange (CD&V et cdH), de bleu (Open VLD et MR), de rouge (sp.a) et de jaune (N-VA). Et pourquoi pas la coalition "Arizona" ?

Cet Etat américain a, en plein centre de son drapeau une étoile orange (allusion à l'industrie minière). Celle-ci est entourée de rayons rouge et jaune. Au nombre de 13 en référence aux 13 comtés de l'Etat, ils rappellent les conquistadores et le drapeau espagnol. Le tout est souligné de bleu (symbole de liberté).

