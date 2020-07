Forces armées : l'amiral Hofman investi comme chef de la Défense (Chod) pour un mandat de quatre ans

Le nouveau chef de la Défense (Chod), l’amiral Michel Hofman, a pris ses fonctions ce vendredi après-midi pour un mandat de quatre ans succédant au général Marc Compernol, qui partira à la retraite ce dimanche après d’émouvants adieux aux Forces armées, à l’issue de 48 ans passés sous l’uniforme.

L’amiral Hofman, 59 ans, a été investi au cours d’une cérémonie militaire présidée par le ministre de la Défense, Philippe Goffin, à l’Ecole royale militaire (ERM) à Bruxelles, devant un parterre réduit de personnalités, dont trois anciens ministres, dans le respect des mesures de distanciation sociale imposée par la pandémie de coronavirus.

Le général Compernol a une dernière fois passé les troupes en revue avant de remettre son commandement à la tête de l’armée à son successeur. Il a associé ses petits-enfants à son départ et n’a pas pu cacher son émotion de mettre fin à une carrière militaire de 45 ans, précédée par trois ans d’études à l’Ecole des Cadets.

Derrière l’achat d’armement, le Chod

Goffin, qui a hérité du portefeuille de la Défense le 30 novembre dernier, a salué la carrière du "patron" sortant de la Défense qui a occupé une quinzaine de fonctions différentes et a réussi, au cours des quatre ans de son mandat de Chod, à faire approuver par le pouvoir politique d’importants achats de matériels militaires.

Ce que le général Compernol qualifie volontiers de "Big Four", en référence aux contrats d’achat conclus pour 34 nouveaux avions de combat américains F-35, quatre drones MQ-9B SkyGuardian, 442 blindés à roues (382 engins 6x6 Griffon et 60 véhicules de reconnaissance et de combat Jaguar) et six nouveaux navires de lutte contre les mines en coopération avec les Pays-Bas, pour un montant de plus de sept milliards d’euros.

"Cela a été quatre années intenses pour vous", a souligné le ministre.