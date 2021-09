Forcer les chômeurs à travailler ou augmenter les salaires ?

125 métiers en pénurie et plus de 200.000 demandeurs d’emploi en Wallonie. Pour tenter de résoudre le problème, le président du MR a proposé, ce week-end, de sanctionner les chômeurs de longue durée qui refusent les emplois en pénurie, ou de le former pour exercer l’un de ces métiers. Une proposition qui a fait bondir le président du PS. En effet, Paul Magnette estime que la solution aux pénuries ne peut pas être le travail forcé ou la sanction. Pour lui, il faut améliorer la qualité de l’emploi ainsi que les salaires. QR l’actu fait le point sur cette problématique qui cristallise les oppositions avec Olivier De Wasseige, administrateur délégué de l’UWE, union wallonne des entreprises, et Basilio Napoli, directeur général stratégie au Forem.

Chômage à vie

Pour Olivier De Wasseige, beaucoup se plaignent de payer pour ceux qui refusent de travailler et qui restent au chômage. "Pour contrer ce phénomène, je pense qu’il serait judicieux de mettre en place un mécanisme de sanction, sans nécessairement arriver à l’exclusion". Pour Basoli Napoli, ce système de sanction existe déjà. "Lorsqu’un chômeur refuse un emploi, qu'il refuse ou abandonne une formation professionnelle, il y a déjà des sanctions à la clé. Par ailleurs, depuis 2004, il y a un contrôle sur le comportement de recherche d’emploi. Dire qu’il n’y a aucun cadre qui existe en la matière est totalement faux !"

Olivier De Wasseige reconnaît qu’un protocole de sanctions est bien prévu, mais les estime totalement insuffisantes. "Il y a des chômeurs qui ont trouvé des "trucs". Et une de ces stratégies pour rester au chômage, c’est de passer d’une formation à une autre. Vous vous retrouvez avec des "professionnels" de la formation qui ne seront jamais sanctionnés". Pour le directeur général du Forem, certains chômeurs abusent en effet du système, mais il ne faut pas oublier que la majorité des chômeurs souhaitent se sortir de cette situation, et parmi eux, on dénombre de nombreux diplômés de l’enseignement supérieur.

Obligation de suivre une formation pour un métier en pénurie

Le patron de l’union wallonne des entreprises se dit peu convaincu par l’idée d’obliger un demandeur d’emploi à suivre une formation pour un métier en pénurie. Cette mesure serait, selon lui, peu efficace. Il faut travailler plus en amont pour améliorer l’orientation des jeunes. Mais il souligne tout de même que le goût de l’effort se perd. "Travailler, c’est contribuer à un projet de société. C’est rendre à la société ce qu’elle me donne. En travaillant, je contribue à payer les soins de santé, les infrastructures, l’école… Derrière cela, il y a un problème sociétal, c’est le sens de la valeur du travail".

Salaire trop faible, un frein à l’emploi ?

Cela fait longtemps que nous plaidons pour une revalorisation du salaire net pour les bas salaires. Il est évident que l’écart entre les bas salaires et l’allocation de chômage est trop faible et n’incite pas suffisamment les chômeurs à travailler. Cela dit, il faut pouvoir augmenter ce salaire net du travailleur sans augmenter les charges patronales. Pour Basilio Napoli, l’attractivité salariale doit être évaluée en fonction des secteurs et sous secteurs d’activité. "Dans les métiers de la construction ou dans les filières scientifiques, vous ne pouvez pas affirmer que les salaires sont bas. C’est une question à aborder métier par métier et de manière globale. Je pense que les conditions de travail au sens large sont aussi importantes que la question salariale".

Des aides à l’embauche conditionnées à la durée du chômage

Un des freins à l’embauche provient du fait que l’employeur ne reçoit des aides à l’embauche que si le demandeur d’emploi est au chômage depuis un an voire deux. Basilio Napoli balaye cette idée. " Il y a plusieurs aides à l’embauche qui existe dès que l’on est demandeur d’emploi, et pas nécessairement chômeur indemnisé. Un exemple : le plan formation insertion est un dispositif qui permet d’être engagé par une entreprise qui s’engage pour sa part à former le demandeur d’emploi. Le dispositif sésame est un autre mécanisme qui fonctionne de la même manière. Impulsion 12 mois et plus est la seule et unique aide à l'emploi qui nécessite que le travailleur engagé soit au chômage depuis un an, et son but est d’aider les chômeurs de longue durée qui, sans cette aide, n’accéderaient pas au marché de l’emploi".

Trop d’aides à l’embauche pour les employeurs ?

Aujourd’hui, les primes à l’embauche sont vraiment nécessaires, à en croire le parton de l’UWE. "Ces aides sont là pour combler un manque de compétitivité ou compenser l’inadéquation entre la formation du travailleur et le profil souhaité par l’entreprise. Au départ, les entreprises ne sont pas faites pour recevoir des aides. Elles devraient pouvoir engager sans ces aides.

Problème de garde des enfants

Le problème de la garde des enfants est effectivement un frein important à l’emploi, dont souffrent particulièrement les femmes. Et c’est également le cas même pour suivre une formation professionnelle, explique le directeur général du Forem. Olivier De Wasseige le rejoint. "Nous commençons à mettre en place des crèches en entreprises. C’est un enjeu sociétal fondamental et nous y travaillons".