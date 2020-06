Fonds blouses blanches : l’urgence accordée à la proposition de loi pour le pérenniser

La Chambre a accordé jeudi à l’unanimité l’urgence pour l’examen de la proposition de loi visant à pérenniser le Fonds Blouses blanches.

Un accord est intervenu mercredi soir entre dix partis pour pérenniser le Fonds Blouses blanches avec 402 millions d’euros consacrés à la formation et l’engagement du personnel soignant.

La proposition de loi, dégagée après la relance du groupe de travail sur le Fonds Blouses blanches et "un long travail de concertation" avec les partenaires sociaux, est portée par Marc Goblet (PS) et Jan Bertels (sp.a). Elle est cosignée par les députés de 10 partis (PS, sp.a, Ecolo, Groen, MR, Open Vld, CD&V, cdH, PTB et N-VA).

►►► À lire aussi : Fonds Blouses blanches : accord pour consacrer 402 millions par an au recrutement et à la formation de personnel

En novembre 2019, ce groupe de travail avait permis d’adopter une première proposition de loi de Jan Bertels pour libérer 67 millions d’euros afin de créer des emplois supplémentaires dans le secteur du personnel soignant.

La nouvelle proposition de loi a été prise en considération jeudi et l’urgence a été accordée. Le texte prévoit donc de pérenniser le fonds du même nom, avec 402 millions d’euros par an consacrés à l’amélioration de la formation et l’engagement de personnel soignant.