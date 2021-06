Fondation Roi Baudouin : 51.000 euros de soutien pour 12 projets prônant un mode de vie plus sain

Douze nouveaux projets visant à inciter les enfants et les jeunes à adopter un mode de vie sain ont reçu un soutien de près de 51.000 euros du Fonds pour l’Alimentation et le Bien-être de Fevia, la Fédération de l’industrie alimentaire belge, annonce jeudi la Fondation Roi Baudouin, qui gère ce fonds.

Cela va d’ateliers pour apprendre à confectionner des collations saines, à un livre de cuisine avec des recettes saines et équilibrées, en passant par un parcours santé pour bouger en s’amusant, un potager pour récolter et cuisiner fruits et légumes ou encore des ateliers pour découvrir différents sports.

Chaque année, le Fonds soutient des projets qui donnent à des enfants et des jeunes un coup de pouce dans la bonne direction et qui visent un changement de comportement durable. "Un soutien d’autant plus actuel et pertinent que les mesures destinées à lutter contre le Covid-19 n’ont pas toujours permis de bouger suffisamment, ni de manger de manière équilibrée", souligne la Fédération Roi Baudouin.

Le Fonds pour l’Alimentation et le Bien-être vient d’octroyer 50.919 euros à six projets francophones (à Forest, Molenbeek-Saint-Jean, Woluwe-Saint-Lambert, Yvoir, Soignies et un dernier à Chiny et Florenville) et six projets néerlandophones qui combinent alimentation équilibrée et exercice physique. Il y a désormais 175 initiatives soutenues par le Fonds depuis sa création en 2005, pour un montant total d’environ 800.000 euros.

Un nouvel appel à projets sera lancé en novembre prochain.