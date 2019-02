Fnac Belgique: 57 emplois menacés

Les informations qui circulent aux alentours du conseil d’entreprise extraordinaire qui avait lieu, depuis 15h, à la Fnac Belgique sont inquiétantes.

Selon nos informations, la direction aurait présenté un plan de restructuration qui prévoit 57 licenciements (36 emplois dans la vente et 21 emplois au siège de l'entreprise) sur un total de 456 emplois. En pareil cas, un plan Renault devrait être enclenché.

"Fnac Belgium a présenté un plan de redressement visant à faire face au contexte économique difficile auquel est confronté le secteur de la distribution, impactant les magasins Fnac", a souligné Fnac Belgium dans un communiqué. "Au cours des prochaines semaines, des réunions d'information et de consultation du conseil d'entreprise se tiendront, au cours desquelles la direction et les partenaires sociaux discuteront d'alternatives aux mesures envisagées et des manières d'en limiter l'impact pour les collaborateurs"

Toujours selon nos informations, il n’y aurait pas de fermeture de magasin, mais ces licenciements concerneraient les 11 magasins de l'enseigne. La direction de la Fnac Belgique envisagerait de réduire la surface de vente de certains magasins (notamment à City2, Bruges, Gand). La dernière restructuration date de 2004.