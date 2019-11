Flou autour d'une combattante belge échappée d'un camp en Syrie, elle est aujourd'hui introuvable

Nora Marzkioui, veuve d'un leader de Sharia4Belgium, Nabil Kasmi, se serait échappée du camp de prisonniers kurde d'Al-Hol et serait en route vers la Belgique, a indiqué ce matin le parquet fédéral lors d'un procès dont elle fait l'objet en son absence.

Le parquet précise à la RTBF avoir transmis lors du procès, en audience publique, les informations en sa possession et utiliser le conditionnel dans la mesure où ces éléments sont difficilement vérifiables. De récentes informations indiqueraient qu'elle a fui avec ses enfants et qu'elle serait "en route vers la Belgique" mais le parquet indique ne pas avoir plus de précision sur la date de l’évasion de cette belge, ni sur sa localisation actuelle. On ignore si elle se trouve par exemple en Turquie, pays limitrophe de la Syrie. C'est en effet vers la Turquie que plusieurs combattants choisissent de fuir une fois échappés des camps de réfugiés kurdes.

Cette femme serait arrivée au camp d'Al-Hol en mars dernier, après la bataille de Baghouz.