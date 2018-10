Flobecq : la liste Flobecq-Viva, emmenée par Philippe Mettens, récolte 51,97% des suffrages

La liste Flobecq-Viva, emmenée par le bourgmestre Philippe Mettens (PS), a récolté 51,97% des voix, ressort-il dimanche des résultats complets pour cette commune hennuyère. Le MR obtient quant à lui 28,42% des suffrages exprimés, tandis que la liste Respect en comptabilise 18,16%.

La liste de Philippe Mettens l'emporte au final avec 1.216 voix de préférence devant le MR (665 voix), Respect (425 voix) et LBLCP (34 voix).

Avec un score de 51,97%, Flobecq-Viva réalise un score un peu moins bon que celui de la liste PS en 2012 (53,98%).

Philippe Mettens est toutefois assuré d'être réélu pour six ans. "Avec huit sièges sur treize, nous conservons notre majorité absolue, c'est une belle conservation. Vu l'attitude de l'opposition durant six ans, on ne va pas ouvrir notre majorité. Les Flobecquois ont envoyé un signal, c'est la revanche des Flobecquois", a commenté M. Mettens.