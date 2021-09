Flandre: Wouter Beke va rendre public les rapports d'inspection dans les maisons de repos

L'Inspection des Soins flamande (Zorginspectie) va rendre public ses rapports concernant les maisons de repos du nord du pays, annonce le ministre flamand de la Santé mercredi.

Depuis 2019, l'Inspection des Soins - en concertation avec les organisations faîtières des maisons de repos, le Conseil flamand pour les personnes âgées (Vlaamse Ouderenraad), la Plateforme flamande des patients (Vlaams Patiëntenplatform ) et des représentants informels - travaille activement à la publicité des rapports sur les maisons de repos. L'Inspection des Soins a affiné son fonctionnement en ce sens.

Depuis le printemps 2020, les visites d'inspection ont lieu avec la nouvelle méthodologie d'inspection et des rapports affinés, mais, pour le moment, sans publication active des rapports. Maintenant que le fonctionnement normal des maisons de repos a repris, le Département Bien-être, Santé publique et Famille (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) de la Communauté flamande a pu évaluer positivement les premières visites. "Nous pouvons désormais faire le pas vers une publicité active", explique le ministre Beke.

Cela signifie que les procès-verbaux des inspections ayant lieu après le 30 septembre 2021 seront publiés sur le site Internet de l'Inspection des Soins. Les premiers rapports seront regroupés en ligne à partir du 1er mars 2022. "En Flandre, nous travaillons dur sur la qualité des soins. La transparence est très importante pour les résidents et candidats résidents et leurs proches et permettra d'améliorer la qualité.", estime le ministre.

Au cours des quatre dernières années, quelque 600 rapports par an ont été réalisés dans les maisons de repos via une publicité passive, sur demande.