Flandre: la N-VA reste en tête à Anvers, mais Groen progresse

Au niveau provincial, la N-VA et le CD&V se répartissent les cinq provinces flamandes.

En Flandre, la N-VA conserve son bon score de 2012 à Anvers mais c'est Groen qui fait le grand bond en avant. A Gand, le SP.A-Groen enregistre de lourdes pertes face à l'Open VLD. A Malines, c'est la liste du bourgmestre Bart Somers qui s'impose avec une majorité absolue qui met la N-VA hors jeu. Le CD&V se maintient bien au niveau local et arrache l'écharpe maïorale au SP.A. Ailleurs, on assiste à une remontée du Vlaams Belang. L'Open VLD est en bonne position dans certaines villes. Le PVDA (PTB) ne progresse guère.

Autour d'Anvers, les résultats de Schoten , Edegem, Mortsel, Kontich et Brasschaat dessinent une véritable ceinture jaune en périphérie anversoise. Mais selon le politologue Carl Devos, on n'assiste pas au grand bond en avant espéré par le parti.

Groen juge qu'on assiste à un "dimanche vert" à Anvers. Au CD&V, Kris Peeters doit reconnaître sa défaite. Et au Vlaams Belang, Filip Dewinter cède sa place de chef de fraction à Sam Van Rooy.

A Anvers , les résultats complets donnent 35,9% pour la N-VA, en léger tassement (-1,8%), talonnée par Groen avec 18,4% (+10,4%), devant le SP.A avec 11,6%, stable, le Vlaams Belang avec 10,6% (+0,4%), le PVDA (PTB) avec 8,9% (+0,9%), le CD&V avec 6,9% et l'Open VLD avec 5,7%.

A Hasselt , sur base de résultats définitifs, la N-VA reste le plus grand parti avec 28,7%, devant l'alliance Rood Groen + Hasselt en chute libre avec 25,3% et le CD&V 20,9%.

A Louvain , les résultats complets donnent le SP.A en tête à 26% devant la N-VA à 21,9%. Une coalition se forme entre Groen, le SP.A et le CD&V, qui livre le bourgmestre socialiste Mohamed Ridouani.

A Ostende , on note un un recul du SP.A de Johan Vande Lanotte mais avec 22,8% il reste le plus grand parti de la ville côtière, vu les pertes également enregistrées à la N-VA. Le SP.A est désormais talonné par l'Open Vld de Bart Tommelein.

A Courtrai , c'est la liste du bourgmestre libéral Vincent Van Quickenborn, Team Burgemeester, qui fait un beau score avec plus de 31%, devant le CD&V et le SP.A. Pour "Q", le moment est "historique".

A Bruges , le CD&V reste le plus grand parti avec près de 32% des voix. Une coalition CD&V, SP.A et Open VLD fournira le nouveau bourgmestre : Dirk De Fauw.

A Gand , le cartel SP.A-Groen enregistre une forte baisse, face à un Open VLD conquérant. Une coalition de centre-droit entre Open VLD, N-VA et CD&V se dessine. Le dépouillement est interrompu pour de bon dimanche soir dans le bureau où de la poudre suspecte a été trouvée dans 4 bulletins de vote. Des analyses sont en cours.

Belang et N-VA en concurrence

A Ninove, les premiers chiffres donnent la liste Forza Ninove, Guy D’Haeseleer du Vlaams Belang en tête : il espère devenir le premier bourgmestre d’extrême droite en Flandre. Si cela se confirme, les autres partis devront sans doute se réunir pour former une "monstercoalitie".

A Genk, sur base des résultats complets, la poussée de la N-VA mène les nationalistes à 27,6%, avec sur la liste Zuhal Demir, mais pas assez pour détrôner le CD&V à 38,6%.

A Tongres, le cartel Tongeren.nu VLD CD&V rassemble environ 42% des voix, devant le SP.A.

A Aarschot, l'Open VLD est en passe de devenir le plus grand parti avec près de 30%.

A Merchtem, la liste de la VLD Maggie De Block perd 12,5%.

A Lubbeek, commune de Theo Franken, les bureaux déjà dépouillés montrent que la N-VA reste le numéro 1, avec plus de 35%.

En Flandre orientale, à Saint-Nicolas et Alost, la N-VA et le Vlaams Belang progressent. A Aalter, Pieter De Crem et sa liste CD&V-N-VA réunissent une majorité absolue de 56,5%.

A Turnhout, c'est un mano a mano entre la N-VA et le Vlaams Belang, tous deux autour des 18%.

Et à Middelkerke, Jean-Marie Dedecker s'offre une majorité absolue avec 44,33%.