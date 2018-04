Flandre: jusqu'à 2 ans de prison pour les conducteurs qui fument en présence d'enfants

Il y a 27 fois plus de particules cancérigènes dans l'habitacle de la voiture d'un fumeur que dans son habitation. Pourtant, aucune loi n'interdit de fumer en présence d'enfants dans une voiture en Belgique. Comme la qualité de l'air est une compétence régionale, la Région flamande souhaite voter son propre décret.

"Fumer en voiture en présence d'enfants est particulièrement nocif et nous voulons réagir. Le projet de loi prévoit l'interdiction et des sanctions", explique Joke Schauvliege (CD&V), ministre flamande de l'Environnement.

Cette mesure de santé publique devrait être prise au niveau fédéral. Une proposition de la loi a été déposée devant le Parlement il y a plus de deux ans, mais n'a toujours pas abouti. Les Régions prennent donc les devants. En novembre 2017, la Wallonie faisait une annonce similaire.

"Quand quelqu'un fume dans une voiture, les taux de substance polluante deviennent extrême et en présence d'enfants c'est manifestement néfaste. La plupart des gens comprennent ça et l'applique mais on veut aller plus loin", déclarait le 21 novembre 2017 Carlo Di Antonio (cdH), ministre wallon de l'Environnement.

Quand on interdit quelque chose, il faut être dissuasif

Les décrets flamands et wallons devraient aboutir dans quelques mois. Ils prévoient des sanctions. En Flandre, cela pourrait aller jusqu'à 2 ans et de prison et 250.000 euros d'amende. C'est bien plus qu'en Wallonie où l'infraction devrait coûter 150 euros.

Pour Joke Schauvliege, "cela peut paraître élevé, mais c'est logique. Quand on interdit quelque chose, il faut être dissuasif. Et ce comportement est nuisible pour les enfants".

Maggie De Block (OpenVLD), ministre de la Santé, se dit favorable à la mesure mais attend que le débat ait lieu au Parlement. D'autres pays européens, comme la France, ont eux déjà voté cette interdiction.