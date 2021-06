Fiscalité en Belgique : déjà plus d'un million de déclarations d'impôts rentrées via Tax-on-web

Depuis que la déclaration d'impôts 2021 peut être déposée, 920.831 citoyens ont effectué leur déclaration via MyMinfin (Tax-on-web) , indique lundi le SPF Finances. Par ailleurs, 140.559 déclarations d'impôts ont été introduites via des mandataires.

Le SPF Finances a reçu ces dernières semaines plus d'un million de déclarations d'impôts via le service en ligne Tax-on-web.

256.121 personnes ont effectué un appel téléphonique à un fonctionnaire pour remplir leur déclaration.

Quiconque remplit et envoie sa déclaration de revenus sur papier doit ne plus tarder. La date limite pour la soumettre est fixée au 30 juin. Les personnes qui utilisent Tax-on-web ont jusqu'au 15 juillet. Et ceux qui font remplir leur déclaration de revenus par un mandataire ont jusqu'au 21 octobre.