Fini la corvée patates à l'armée, place à "l'externalisation"

Un portique de sécurité activé par badge, des caméras de surveillance toutes neuves, et un garde Securitas armés, bref un dispositif qui n'a rien d'exceptionnel. Si ce n’est que ce dispositif de sécurité est mis en place devant une caserne militaire, à Heverlee.

Désormais, plus de soldats à l’entrée, la surveillance du site est assurée par une firme privée.

C’est l’un des projets pilotes d’externalisation de certaines taches de la défense porté par le ministre Steven Vandeput (N-VA). En visite à Heverlee, le ministre ne manque d'ailleurs pas de souligner l’intérêt de cette surveillance par une firme privée : " Ici à Heverlee, il y a deux avantages. On libère 32 militaires pour des tâches militaires et ce projet nous permet d’économiser 23% de coûts." Mais, les responsables du projet insistent, pas question ici d’une sécurité low cost. Les gardes de la firme privée doivent répondre à des critères stricts, ils subissent un screening, sont armés et entrainés. De plus, ils n’ont pas accès aux zones sensibles du site.

D'autres projets pilotes en cours

L’externalisation fait partie de la vision stratégique du ministre, vision qui prévoit notamment de passer d’une armée de 30.000 hommes à 25.000 hommes d’ici 2030. A court terme, cette sous-traitance devrait permettre de réaffecter 500 soldats dans des fonctions purement militaires. La surveillance des casernes n’est donc pas la seule tâche exercée par des firmes privées au sein de l’armée. Aujourd’hui des projets pilotes sont aussi menés dans deux autres domaines, la gestion des infrastructures dans la caserne d'Elsenborn, mais aussi la gestion du mess de l’école royale militaire à Bruxelles. Ainsi depuis le mois d’aout, les militaires de l’école royale sont nourris par la firme Sodexo.

Après 6 mois de test, le personnel dresse un premier : " Nous avons toujours une soupe, un plat et un dessert pour le même prix. Avec cette frime civile, nous avons des options en plus et un choix supplémentaire dans les plats proposés le midi. Mais, pour le reste, cela n’a pas changé grand-chose. Les militaires qui étaient en cuisine ont pu être réaffectés dans des fonctions militaires " explique le Commandant Gauthier Keteleer, porte-parole de l’école royale militaire.

Pour l'instant, il ne s'agit que d'une première appréciation. En coulisse, certains évoquent une baisse de fréquentation de la cantine de l'Ecole royale militaire ou encore des problèmes rencontrés avec les barrières de sécurité de la caserne d'Heverlee. Mais puor l'instant, il est encore trop tôt pour tirer un bilan précis de ces expériences. Quoi qu'il en soit, le projet est en marche, ce qui éveille aussi certaines craintes.

Craintes des syndicats militaires

Car on l’a compris, l’objectif de l’externalisation est notamment de permettre aux militaires de se concentrer sur des fonctions essentielles pour l’armée. Mais pour les syndicats, cela pose tout de même quelques questions, car les postes dans les cantines ou à la garde sont souvent assurés par des militaires plus âgés : " l’externalisation enlève du travail faisable pour ces militaires. En plus, avec le débat sur les pensions, on parle de retraite à 67 ans. A cet âge, ce n’est plus possible d’être dans la rue avec 40 kilos sur le dos " pointe Boris Morenville, délégué permanent SLFP défense. Mais pour le ministre de la défense, il n’y a pas de problème : " On va vers une armée plus jeune, plus apte au déploiement, ce qui est la tâche des militaires. "

Autres craintes des syndicats, la suite. Pour l’instant, trois projet pilotes sont en test au sein de l’armée, mais d’autres devraient suivre, comme l’explique le Lieutenant-colonel Geert Bouchez, responsable de l’externalisation : "on pense à d’autres domaines que le gardiennage, le catering et l’entretien des infrastructures. Il y a aussi le stockage et la distribution de marchandises qui pourraient être confié à un partenaire logistique ainsi que certains entretiens techniques d’armes. "

La logistique ou l’entretien des armes, des tâches plus sensibles pour les syndicats qui craignent un passage en force. Pour l’instant, les appels d’offres n’ont pas encore été lancés, mais on sait que la volonté politique d’externaliser d’autres tâches de la défense est bien là.