Financement du culte par l'Etat: "Préfère-t-on que du privé ou des pays étrangers s'en chargent?"

Le Ministre-Président de la Fédération Wallonie Bruxelles, Rudy Demotte (PS), est la source d'une polémique. En cause? Sa proposition de supprimer purement et simplement les cours de religion à l'école. Nous avons décortiqué les tenants et aboutissants d'un tel projet dans l'émission À Votre Avis.

Le sujet de notre grand débat hebdomadaire a été, nous le savions, clivant. Si beaucoup de parents estiment que le cours de religion a toute sa place dans l'enseignement, c'est loin d'être le cas pour une grande partie d'entre eux. Pour ces derniers, l'enseignement est 100% privé et n'a rien à faire à l'école.

C'est dans ce sens a priori que le Ministre-Président, Rudy Demotte (PS) semblait aller lorsqu'il a déclaré vouloir proposer la suppression du cours de religion à l'école. Élément qu'il a, bien sûr, reprécisé.