Fin des véhicules diesel Euro 4 à Bruxelles, voitures de société, fiscalité : voici ce qui change dès ce 1er janvier 2022 concernant votre mobilité

Décret "impôt plus juste" en Wallonie

Fin des véhicules diesel Euro 4 à Bruxelles, taxation plus lourde ou encore protection des cyclistes contre le vol, voici tout ce qui va changer dès le début de cette année pour votre mobilité.

Les véhicules diesel de norme Euro 4 ne pourront plus circuler à Bruxelles

Ces voitures, camionnettes, bus et minibus ne pourront plus circuler au sein de la LEZ, qui couvre les 19 communes bruxelloises . Le ring de Bruxelles ainsi que les voies d’accès aux parkings de délestage (P + R) ne sont quant à eux pas impactés par cette mesure.

© Belgaimage

Environ 76.500 véhicules de 11 ans et plus, immatriculés en Belgique et qui circulent en Région bruxelloise, sont concernés (dont 25.000 immatriculés à Bruxelles).

Selon Bruxelles Environnement, il s’agit de la dernière génération de véhicules diesel qui ne doit pas être équipée d’un filtre à particules. Ils polluent donc davantage et émettent des quantités importantes de particules fines.