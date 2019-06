Fin de mission en vue pour les informateurs ?

Coalition fédérale : une mission prolongée pour les informateurs - JT 19h30 - 17/06/2019 Au chapitre politique, les informateurs sont allés remettre leur bulletin au Roi. Ils avaient rendez-vous à 16h00 au Palais Royal. Et, de toute évidence, il leur faut encore un peu de temps pour y voir clair. L'élément neuf, c'est que Didier Reynders et Johan Vande Lanotte ont gagné quelques jours de plus, jusqu'au 1er juillet.