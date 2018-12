Fin de la Suédoise: "Le PS ne signera pas de chèque en blanc", déclare Ahmed Laaouej

Invité de l'édition spéciale de La Première ce dimanche, Olivier Maingain, Président de Défi décoche une première flèche: Il s'agit pour lui d'un "choix électoral de la N-VA", "Un énorme gâchis", "c'est le résultat d'un choix politique de Charles Michel qui "se tortille en remerciant la N-VA". Et le président de Défi de conclure, "le grand gagnant , c'est la montée des extrêmes".

Pour Ahmed Laaouej, "Il est grand temps que le Premier ministre fasse fonctionner les institutions". A la question, le PS est-il prêt à soutenir un gouvernement minoritaire ?, le représentant du PS reste offensif: "Le PS est un parti responsable mais il ne signera pas de chèque en blanc". Il demande que le Parlement soit consulté et que Charles Michel vienne s'expliquer devant le députés.

Ahmed Laaouej, chef de file du PS à la Chambre n'y va pas de main morte: "Un Premier ministre irresponsable", une "Guéguerre, avec d'un côté d'un Premier ministre 'à titre personnel', Charles Michel et un Premier ministre de l'ombre, Bart De Wever."

Zakia Khattabi: "Du grand n'importe quoi!"

Pour Zakia Khattabi aussi, pas question d'accepter n'importe quoi. "Le cirque continue, les uns disent que les ministres ne sont plus là, les ministres N-VA eux disent qu’il y a toujours un gouvernement. "Je te tiens, tu me tiens par la barbichette", c’est à ça qu’on joue. Qu’est ce que les citoyens comprennent encore ? Le MR se plaint que la N-VA ne tient pas sa parole par rapport au pacte sur les migrations, et d’un autre côté ils comptent sur la N-VA pour voter le budget, c’est du grand n’importe quoi!"