Filter Café Filtré présente un projet pour une zone du canal verte à Bruxelles

Le collectif de parents Filter Café Filtré a présenté vendredi un projet pour verdir une zone du canal à Bruxelles aux autorités de la capitale ainsi qu'au bouwmeester maître architecte de la Région Bruxelles-Capitale, Kristiaan Borret.

Le projet a été présenté sous forme de sept images. Les membres du collectif proposent de transformer, sur l'axe qui fait la jonction entre Sainctelette et la porte de Ninove, l'espace pour les voitures en un espace dédié aux formes alternatives de mobilité et à la création d'espaces récréatifs.

L'infrastructure automobile des quais du Hainaut et du Charbonnage cèderait la place à des pistes cyclables et piétonnes ainsi qu'à une aire de jeux verte. Le stationnement en ville serait déplacé en périphérie ou vers des parkings. L'investissement le plus important serait le renforcement de l'espace public au sein de la zone du canal. À certains endroits, le quai serait abaissé dans son intégralité, à l'instar du quai de la Seine à Paris.

"Ce sont des choses qui seraient réalisables dans le futur. Il faudrait, pour cela, supprimer des espaces de stationnement ou réduire les espaces de circulation destinés aux voitures. Ce qui permettrait de créer beaucoup plus de place pour les autres usagers", a commenté le bouwmeester Borret.

"Nous devons agir à Bruxelles et dans d'autres villes de manière générale. En réduisant par exemple les chaussées. La qualité de l'espace public pourrait ainsi être améliorée considérablement", a-t-il conclu.



Belga