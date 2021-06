Filip Dewinter (VB) impliqué dans une altercation avec un citoyen à Anvers

Le chef de file anversois du Vlaams Belang, Filip Dewinter, a été impliqué dans une altercation avec un autre individu mardi après-midi aux abords du secrétariat du parti d'extrême droite, situé Amerikalei, rapporte mercredi la Gazet Van Antwerpen. La police anversoise confirme qu'un procès-verbal a été rédigé concernant cet incident.

Les déclarations des deux protagonistes divergent. Filip Dewinter affirme avoir été insulté et finalement, après une première riposte verbale, avoir poussé et menacé son vis-à-vis. Ce dernier prétend que c'est bien Filip Dewinter qui l'a insulté et poussé. Les images de caméra de surveillance pourraient être utilisées pour déterminer les circonstances exactes de cette altercation.