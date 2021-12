Feu vert wallon pour un appel à projets pour 800 nouveaux logements sociaux

Le gouvernement wallon a donné jeudi son feu vert à un prochain appel à projets bénéficiant partiellement de fonds européens du plan de relance post-coronavirus. Il s’adresse aux sociétés de logements de service public et vise la conception et la construction d’ici 2026 de 800 nouveaux logements sociaux préfabriqués, répondant à certains critères énergétiques et environnementaux.

La Wallonie prévoit une subvention de 115,7 millions d’euros, indique le cabinet du ministre du Logement Christophe Collignon, ce qui devrait couvrir environ 70% des coûts.

L’appel à projets sera géré par la Société wallonne du logement via un accord-cadre. Les sociétés de logement de service public pourront y répondre en inscrivant leurs projets dans "4 catégories de systèmes constructifs": la structure bois, le cross laminated timber (bois lamellé croisé), le poteau-poutre bois-acier, et la préfabrication 3D en module structure bois-acier.