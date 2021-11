En réponse à cette interrogation, le statisticien gantois a produit un tableau qui compare les incidences, c'est-à-dire la moyenne de contaminations quotidiennes par rapport au nombre d'habitants: et le constat est sans appel.

"À proprement parler, c'est le pouvoir du gouverneur. Mais je me demande si les chiffres en Flandre orientale sont tellement pires qu'ailleurs" a-t-il réagi sur Radio1.

Les fêtes organisées par des privés interdites en Flandre orientale : une mesure prise par Carina Van Cauter, la gouverneure de Flandre orientale, une des provinces de Belgique où le coronavirus circule le plus en Belgique. Mais une mesure qui agace visiblement le Premier flamand Jan Jambon (N-VA), qui aurait préféré que l'on attendre des mesures décidées au niveau fédéral par le Comité de Concertation:

"Zijn de cijfers in Oost-Vlaanderen dan zoveel slechter dan elders?" pic.twitter.com/aM46YxEcSw

On peut voir ainsi que l'incidence en Flandre occidentale, proche de 2000 infections pour 100.000 habitants, est supérieure à celle de tous les pays d'Europe et même du monde. Celle de Flandre orientale est elle juste en dessous du niveau de la Slovaquie, le pays actuellement le plus touché au monde au niveau des contaminations. Mais surtout la tendance y est toujours à une augmentation de 80% par semaine.

Le statisticien met lui-même un bémol à cette observation: il faut idéalement comparer des zones de tailles comparables. Comme il s'agit de moyennes nationales, il est en effet probable qu'il y ait des régions de Slovaquie par exemple, dont l'incidence serait encore supérieure à celle de Flandre occidentale. Mais on ne dispose pas de tous ces chiffres par région.

Mais cela montre néanmoins que oui, l'incidence dans ces provinces, et même en Flandre en général, est vraiment très élevée par rapport à la situation partout ailleurs dans le monde. Même la moyenne belge (tempérée par des chiffres un peu plus modérés à Bruxelles) est dans les cinq plus élevées au monde.