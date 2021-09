Fêtes de Wallonie: Michel Lecomte reçoit la Gaillarde d'argent

Michel Lecomte, journaliste sportif et directeur de l'info sport à la RTBF retraité depuis peu a reçu dimanche soir la distinction suprême des Fêtes de Wallonie.

Michel Lecompte a été décoré de la Gaillarde d'argent lors de soirée de clôture des Fêtes de Wallonie présentée dimanche soir au Delta par le comédien Vincent Pagé.

"C'est une récompense de proximité qui fait chaud au cœur", a indiqué Michel Lecomte, qui s'est dit humble devant les personnes qui lui ont succédé : Benoît Poelvoorde, Benoit Mariage ou encore l'abbé Paul Malherbe.

"Je me dis qu'il y a tant de personnes qui auraient pu la recevoir, comme tous ceux qui se sont démenés lors des inondations dans le quartier de Bomel", a poursuivi M. Lecomte.

Un chapitre de son livre consacré aux Fêtes de Wallonie

Le Comité Central de Wallonie qui décerne cette récompense explique son choix car Michel Lecompte est une figure emblématique du paysage audiovisuel et Namurois d'origine. "Le CCW a notamment été sensible au fait qu'un des chapitres de son livre biographique ait été consacré à Namur et à ses Fêtes de Wallonie".

La Gaillarde d'argent est la distinction suprême décernée depuis 1928 à des Namurois qui ont illustré les mérites de la Wallonie, dans le cadre des Fêtes de Wallonie.

Les récipiendaires précédents de la Gaillarde d'argent sont le KIKK Festival (2019, la brocante de Temploux (2018), André Brasseur (2017), l'IMEP (2016), le Festival international du Film Francophone (2015), la Fondation Luc Legrain (2014), le Festival Nature (2013), Arsène Burny (2012), Les Echasseurs de Namur (2011) ou encore François Maniquet (2010)?