Fête nationale : les services de sécurité et de secours à l’honneur le 21 juillet

Selon un communiqué du Palais, l’initiative citoyenne Be Heroes veut mettre en valeur des héros du quotidien et les remercier à l’occasion de la Fête Nationale, avec le soutien du roi Philippe et de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden. Le traditionnel défilé du 21 juillet sera l’occasion de rendre hommage aux services de sécurité et de secours de notre pays, au sein des composantes civiles et militaires, comme l’armée, la police, les pompiers ou encore la protection civile.