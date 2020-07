Fête de la Communauté flamande: le Ministre-président Jan Jambon lance un appel aux citoyens flamands face aux "catastrophes économiques à venir"

Mais Jan Jambon se veut optimiste, parlant d'opportunités. La semaine prochaine, le gouvernement flamand recevra des indications des experts pour relancer l'économie. Le Ministre-président en appelle à la solidarité : "Nous devrons sortir ensemble, nous devrons tous aider à reconstruire la Flandre". Jan Jambon citant alors les atouts de la Flandre : "productivité élevée", "haut niveau d'enseignement", "centres de recherche", "scientifiques de haut niveau", "entrepreneurs créatifs"...

Je fais appel à tous les Flamands

Jan Jambon a alors lancé un appel : "Je fais appel à tous les Flamands - jeunes et plus âgés, employé et employeur, fonctionnaire et travailleur indépendant - : tenons-nous côte à côte, défendons ensemble nos droits. Non seulement pour ramener notre économie à un niveau supérieur mais aussi pour aider à façonner notre tissu social et notre nation flamande"

Face aux défis qui attendent la Flandre, le Ministre-président se veut confiant : "Notre histoire nous enseigne que nous sommes un peuple qui a connu le succès et la misère. Nous nous sommes relevés à maintes reprises. Avec une conviction qui a déplacé les montagnes, avec une grande persévérance. N'abandonnez jamais". Jan Jambon citant alors la devise du Club de Bruges: "Bluvn goan", soit "Aller de l'avant".