Fermetures de guichets de gares : Le PTB demande au CA de la SNCB de les maintenir

Le PTB a appelé mardi matin les représentants des différents partis politiques au Conseil d'administration de la SNCB à revenir sur la décision de fermer un guichet sur trois dans notre pays.

"On a entendu tous les partis traditionnels critiquer la décision de fermer les guichets dans 44 gares. Tous ces partis sont représentés au Conseil d'Administration. Ils doivent donc maintenant passer de la parole aux actes et exiger de leurs administrateurs qu'ils reviennent sur cette décision, et que l'ensemble des 44 guichets soient maintenus ouverts", a affirmé le porte-parole du parti d'extrême gauche.