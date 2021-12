Fermeture du secteur culturel : Georges-Louis Bouchez (MR) fustige la "désobéissance civique encouragée par des politiques mais aussi par les autorités judiciaires"

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a dénoncé dimanche la "désobéissance civique" encouragée selon lui par des responsables politiques et par les autorités judiciaires qui ont indiqué qu’ils n’interviendraient pas pour empêcher l’ouverture des salles de cinémas et de spectacles, en dépit de la décision de fermeture décidée par le Comité de concertation (Codeco) du 22 décembre dans le cadre des nouvelles mesures destinées à lutter contre la propagation du coronavirus.

"L’honneur du politique est d’être cohérent et de respecter les institutions. Les dernières mesures du Codeco peuvent faire l’objet d’un débat légitime mais soit les règles sont considérées comme non pertinentes et doivent être changées, soit elles doivent être respectées", a-t-il affirmé sur Twitter.