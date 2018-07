Fermeture de Tihange 2 et Doel 3: une pétition d'un demi-million de signatures remise à l'AFCN

Les opposants au nucléaire ont remis ce vendredi une pétition au directeur général de l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN). Cette pétition a recueilli un demi-million de signatures. Beaucoup de Belges, mais aussi des Néerlandais ou des allemands.

Léo Tubbax, porte-parole des activistes antinucléaire, explique : "Un mandat nous est remis par des gens d'Ecolo, du PTB, des activistes sans parti. Ils nous envoient chez le nouveau patron de l'AFCN, monsieur Hardeman, avec le demi-million de signatures (dont une centaine de mille dans la province de Liège) que nous avons récoltées. Cette pétition réclame la fermeture immédiate de Doel 3 et de Tihange 2 jusqu'à ce que l'exploitant Engie Electrabel puisse démontrer sans faute que les réacteurs sont aussi sûrs qu'un réacteur qui répond aux normes européennes et mondiales. Actuellement on essaie de nous traiter avec mépris, et de faire semblant que nous ne sommes pas là. Mais nous sommes là et nous devenons de plus en plus forts. Nous pensons que les gens deviennent de plus en plus inquiets et de plus en plus conscients du programme".

Le nouveau directeur général de l'AFCN, Frank Hardeman, est entré en fonctions au mois de mai. Cet expert en sûreté nucléaire et ancien directeur adjoint du Centre d'étude nucléaire de Mol pourrait se montrer "plus ouvert" que son prédécesseur Jan Bens, espèrent les associations qui comptent sur un "changement d'attitude" de l'AFCN. Après la remise de la pétition, les activistes ont rencontré Frank Hardeman. Mais ils n'ont rien obtenu au terme de cette réunion. Ils promettent toutefois de continuer le combat: "Je suis militante depuis les années 70 parce qu'on installait Tihange quand j'étudiais à l'université de Liège et on était très préoccupés. Dans les années 70, quand on disait qu'il y avait des risques d'accident, on nous disait que ce n'était pas vrai. Et puis il y a eu des accidents. On nous disait aussi qu'on allait trouver des solutions pour les déchets. On n'a pas trouvé de solution. On nous disait aussi que les centrales n'étaient construites que pour 20 ans. On voit qu'en prolongeant le nucléaire, on bloque aussi le développement des énergies douces, renouvelables parce qu'on ne met pas l'argent et les forces suffisantes pour les développer. La solution, ce sont les énergies renouvelables et il faudra fermer les centrales pour qu'on puisse enfin donner un développement réel au renouvelable. Et peut-être aussi diminuer notre consommation" explique Marie-France Deprez, militante antinucléaire de longue date.

"C'est irresponsable"

La décision, jeudi, par le gendarme nucléaire de redémarrer à une date encore non précisée le réacteur Doel 3, à l'arrêt depuis le 22 septembre 2017, ne présage toutefois rien de bon. "C'est irresponsable", a commenté Léo Tubbax. Outre la remise des 500.000 signatures, qui confèrent un certain poids aux militants, "nous invitons M. Hardeman à s'asseoir autour d'une table avec des experts du Groupe international d'évaluation des risques nucléaires (INRAG)", a-t-il ajouté.

Les associations citoyennes à l'origine de la pétition estiment que les réacteurs fissurés Tihange 2 et Doel 3, âgés de plus de 30 ans, doivent être fermés immédiatement et non au plus tard en 2023 comme cela est prévu.

Les fissures qui strient leurs parois ont été mises au jour en 2012 et ont conduit à la fermeture temporaire des réacteurs. Mais après enquête, l'AFCN a estimé qu'ils pouvaient continuer à produire de l'électricité.

Pour les groupes d'actions anti-nucléaires, il n'existe "aucune preuve que les réacteurs fissurés aient le même niveau de sûreté que les autres". D'après eux, un accident nucléaire à Doel ou Tihange mettrait la vie de milliers de personnes en péril, y compris dans les régions frontalières aux Pays-Bas et en Allemagne, où la mobilisation contre l'atome est plus ancienne et fédère un front important.