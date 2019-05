Femmes dans les parlements: Ecolo et MR sont quasi paritaires

C’était une donnée qui était attendue : où en serait la présence des femmes dans nos différentes assemblées appelées à se renouveler ce 26 mai ? On pouvait se douter que ça risquait d’être compliqué dans certains parlements, eu égard au nombre parfois limité de candidates en tête de liste, singulièrement à la Chambre et au Parlement de Wallonie. Qu’en est-il au final ? Voici nos chiffres. A noter que c’est une photographie juste après l’élection. Il y a aura des désistements (Philippe Close, par exemple, au parlement bruxellois), des bourgmestres ou échevins wallons et bruxellois amenés à faire un choix entre l’hémicycle et leur poste exécutif. Ces chiffres sont donc amenés à changer. Par ailleurs, la composition du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles n’est pas connue à ce jour. Mais voici, au 27 mai 2019, la situation, parlement par parlement.

La Chambre Il y a une légère évolution : 65 femmes ont été élues, sur 150, soit 43,33%. C’est mieux qu’en 2014 (39,33%). Ecolo et le sp.a sont les seules formations politiques où les femmes sont majoritaires, Groen, le cdH et Défi sont paritaires. Score moyen des socialistes et libéraux francophones. Femmes à la Chambre des représentants

Infogram

Parlement de Wallonie Ça ne s’arrange pas pour le PS. Avec un petit 30% de femmes élues dans le sud du pays, le parti socialiste est le plus mauvais élève. A noter que le MR se reprend, avec un groupe composé majoritairement de femmes. Au total, avec 41,3% de femmes députées, le Parlement situé à Namur voit une très légère hausse depuis 2014 (en fait, une élue supplémentaire). Femmes au Parlement de Wallonie

Infogram

Parlement bruxellois Dans la capitale, plusieurs groupes politiques font mieux que la parité : Ecolo, MR, PTB-PVDA. cdH et Groen sont paritaires. Avec un peu moins de 28% de femmes élues, le parti socialiste sera certainement pointé du doigt. Le Parlement bruxellois voit son nombre de femmes progresser : de 36 en 2014, elles sont aujourd’hui 39 (de 40,45% à 43,82%). Femmes au Parlement bruxellois

Infogram

Parlement germanophone Le vilain petit canard des parlements belges parle allemand. Avec seulement 9 femmes parmi les 25 députés du parlement de la communauté germanophone, c’est une de plus par rapport à 2014. Insuffisant pour rattraper le retard structurel que connaît cette assemblée. Femmes au parlement germanophone

Infogram

Parlement flamand Voici le très bon élève de la bande : avec 59 femmes sur 124 (47,58%), le « Vlaamse parlement » est le meilleur du pays. CD & V et VLD dépassent la parité, Groen et le PVDA y son, la N-VA n’en est pas si éloignée. Femmes au parlement flamand

Infogram

Parlement européen La Belgique dispose de 21 eurodéputés. En 2014, 7 femmes avaient été élues, aujourd’hui elles seront 9 à se rendre une semaine par mois à Strasbourg, soit 42,85%. Femmes au parlement européen

Infogram

Conclusion Voici deux derniers tableaux : le premier additionne, tous parlements confondus, les hommes et les femmes. Le second concerne le pourcentage de femmes élues, par parti. Et ici, le constat est clair : le PS a « loupé » ces élections du point de vue de la parité, avec seulement 33% de femmes, très loin du parti frère flamand qui, lui, est parfaitement paritaire. Au-dessus de la parité, on retrouve Groen, juste en dessous Ecolo. Il est à noter que les partis libéraux, du nord et du sud s’en sortent très bien, avec un nombre de femmes supérieur à 48%. La situation est plus contrastée pour la famille orange : le CD & V est paritaire, le cdH est en dessous des 38%. De façon globale, le nombre de femmes élues progresse : elles sont 17 de plus qu’en 2014. Les femmes représentent aujourd’hui 43,8% des parlementaires que compte la Belgique. Au 1er janvier 2018 (dernier chiffre disponible), la Belgique comptait 11.376.070 habitants, dont 5.778.164, soit 50,79% de la population. Total tous parlements confondus

Infogram Présence des femmes tous partis confondus

Infogram