Fédération Wallonie-Bruxelles : l'école devrait devenir obligatoire dès 5 ans à la rentrée 2020

À partir de septembre 2020, les enfants scolarisés en Fédération Wallonie-Bruxelles devront se rendre à l’école dès l’âge de 5 ans. La mesure a été votée, il y a un an au parlement fédéral.

Ce jeudi, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles devrait acter sa mise en application lors de la prochaine rentrée scolaire. Rendre finalement la troisième maternelle obligatoire entre dans la logique du pacte pour un enseignement d’excellence.

Un signal positif pour le corps enseignant

A l’école Clair Vivre Alpha à Evere, les classes sont verticales. Les 3e maternelles, 1re et 2e primaire se mélangent dans une classe 5-8 ans. Ici, les enfants et les parents sont conscientisés à l’importance d’être réguliers dès 5 ans, même si ce n’est pas forcément obligatoire. Les écoliers eux semblent adorer. "J’aime l’école car on peut apprendre plein de choses et travailler. On fait de l’écriture, de la lecture et des calculs", raconte Timour, écolier.

La 3e maternelle, ce n’est pas une garderie

Dès la prochaine rentrée en septembre, l’obligation scolaire passera de 6 à 5 ans. Objectif : réduire les inégalités entre les enfants dès le plus jeune âge, mais aussi mieux assurer la transition entre les maternelles et les primaires. "La 3e maternelle, ce n’est pas une garderie. C’est un endroit, un moment où les enfants apprennent toute une série de choses comme à être autonome, à ranger son cartable, à avoir une autonomie émotive, mais aussi grandir en groupe et s’épanouir", explique Hélène Barbey, institutrice 5-8 ans à l’école Clair Vivre d’Evere.

Pour le corps enseignant, rendre la 3e maternelle obligatoire est un signal positif. L’assurance d’une continuité pédagogique qui commence parfois bien plus tôt qu’on ne le pense. "Nous avons déjà des enfants qui dès la 3e maternelle qui vont déjà vers des enseignements scolaires. Des enfants qui vont commencer à écrire ou à lire", ajoute Hélène Barbey.

Qui dit obligation dit aussi registre des présences

Dans les écoles, ce sont les directions qui vérifient et encodent les absences des élèves. Jusqu’ici, ça ne concernait que les primaires, mais cela va changer. "Tous les mois, je relève les carnets de présence de mes enseignants. Je vérifie si les justificatifs d’absences des élèves sont recevables. Ce contrôle ne concerne que les enfants de primaires. A partir du 1er septembre, je devrais étendre cette vérification aux écoliers de la 3e maternelle. Les parents devront désormais justifier et motiver l’absence de leur enfant de 5 ans", détaille Valérie Pasteyns, directrice de l’école Clair Vivre à Evere.

Avis partagés auprès des parents

À la sortie de l’école, la cour de récré s’est transformée en va-et-vient de parents et de grands-parents qui viennent rechercher les enfants. Sur l’obligation scolaire à 5 ans, les avis sont partagés.

"Je trouve que c’est très bien. 5 ans ou 6 ans, cela ne change pas grand-chose", explique une maman. "On aurait même pu l’abaisser à 3 ans puisqu’ils y sont déjà à cet âge-là", argumente un autre parent. "Moi, je ne suis plutôt perplexe de la mesure. Je pense qu’il faut laisser les enfants grandir.", rétorque une maman.

Neuf demi-journées d’absences injustifiées

Certains parents devront s’y faire car au-delà de neuf demi-journées d’absences injustifiées, l’école pourrait signaler les parents auprès du service D’obligation scolaire de la fédération Wallonie Bruxelles, avec l’ouverture d’une procédure administrative à leur encontre. Histoire de tirer la sonnette d’alarme.