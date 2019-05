Fédéral : quelles coalitions sont possibles ?

Bart De Wever :" Nous allons discuter avec tout le monde" - Elections 2019 - 26/05/2019 Bart De Wever n'exclut pas de collaborer avec le Vlaams Belang: « La N-VA n'a jamais soutenu le cordon sanitaire. Nous ne sommes pas pour, nous ne sommes pas non plus en faveur de certains points du Vlaams Belang, notamment certaines personnalités du parti qui ont des relations douteuses et que le passé rattrape. » Il s'agit implicitement d'une référence à l'ancien président de parti, Filip Dewinter qui a notamment rencontré le président syrien Bashar-El-Assad. Selon lui, il n'est pas possible de nier le fait que le Vlaams Belang soit devenu le deuxième parti de Flandre : « On ne peut pas simplement l'éviter. » Dans le cadre de la formation d'une majorité fédérale, il a déclaré qu'il allait inviter tous les partis, dont le Vlaams Belang.