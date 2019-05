Fédéral : Jean-Marc Nollet prône «une coalition avec l'ensemble des partis en dehors de la N-VA »

Interrogé sur les priorités de son parti au sujet de la formation d'un gouvernement fédéral, le coprésident d'Ecolo explique à la RTBF : « Le climat et le volet social sont les deux faces d'une même feuille de route. La transition écologique est une transition solidaire. Et la transition sur la solidarité est une transition écologique. Et on ne fera pas l'un sans l'autre. C'est cela notre feuille de route pour une éventuelle formation de gouvernement ». Il n'est pas question pour lui de se retrouver en coalition avec le parti de Bart De Wever : « Il faut gagner du temps, on ne va pas repartir pour 541 jours. Autant être clair tout de suite pour voir comment les cartes peuvent se redistribuer. Il y a une alternative, elle est complexe à mettre en place. C'est une coalition avec l'ensemble des partis en dehors de la N-VA. Il reste à trouver cette formule. Il ne faut pas donner l'idée qu'il n'y a aucune solution ».

En ce qui concerne le niveau wallon, « il faut surtout aller de l'avant parce que le défi climatique reste bien présent. Le GIEC nous dit que nous avons 10 ans, il sait qu'on doit aller vers un rehaussement de nos objectifs, et surtout profiter des opportunités, parce que, au plus on attend, au plus ces opportunités pour relocaliser de l'emploi en Belgique passent ailleurs » poursuit-il. « Aujourd'hui, nous irons au gouvernement avec le ou les parti(s) qui vont le plus loin possible dans leurs engagements pour cette transition que nous voulons écologique et solidaire ».