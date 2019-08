Fedasil recherche des places d'accueil pour demandeurs d'asile dans des campings

Les autorités fédérales sont à la recherche de parcs de vacances et de campings où elles pourraient installer, après l'été, des containers pour demandeurs d'asile. Fedasil qui se charge de l'accueil de demandeurs d'asile a écrit à tous les parcs de vacances, rapportent samedi De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg.

Les centres d'accueil et les habitations de CPAS pour les demandeurs d'asile sont complets actuellement. Cette réalité ne s'explique pas par un afflux massif de demandeurs d'asile mais par les formalités qui prennent du temps, en raison d'un manque de personnel, et qui contraignent les réfugiés à séjourner plus longtemps en centres d'accueil. En raison d'un besoin d'accueil plus important, Fedasil avait déjà ouvert précédemment des centres temporaires à Lommel, Deurne et Mouscron.