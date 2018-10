FEB: "Il faut oser parler des barèmes liés à l'âge"

Ce 2 octobre était donc prévue une journée d'actions à l'appel du front commun syndical, pour protester contre la réforme des pensions préparées par le gouvernement fédéral. 50.000 personnes y ont participé.

Pas de grève générale en tant que telle mais des actions prévues dans les trois régions, des opérations de sensibilisation en entreprises et des manifestations à Namur, Liège, La Louvière, côté francophone ; Anvers, Gand ou Louvain, côté flamand. Et une manifestation nationale à Bruxelles.

"67", le chiffre qui ne passe pas

Les actions étaient là pour protester à nouveau – c'est le cinquième ou sixième mouvement du genre depuis 2014 – contre la réforme des pensions entamée par le gouvernement Michel depuis son entrée en fonction, avec recul global de l'âge de départ à la retraite. Avec l'accent mis cette fois sur les discussions en cours toujours sur les "métiers pénibles".

Au sein des syndicats et dans une partie du monde du travail, le chiffre de 67 ans pour un départ à la retraite ne passe pas. Mais le gouvernement n'en démord pas. Sauf changement de cap significatif au niveau des pensions, le pays va dans le mur.

Ralia Sammoudi est cuisinière dans une multinationale de l'Horeca. Elle a plus de 26 ans de carrière. Et peut importe ces considérations, "Je ne me vois pas travailler jusque 62, 63 ou même 67 ans", affirme-t-elle.