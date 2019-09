Faute d'interlocuteurs dans les autres Régions, le gouvernement bruxellois fonctionne au ralenti

Ce jeudi matin, le nouveau gouvernement bruxellois a fait sa rentrée. Les ministres, réunis pour la deuxième fois depuis leur installation en juillet dernier, se sont accordés sur un calendrier et une méthode de travail. Mais quelques dossiers importants restent néanmoins en suspens, faute d’interlocuteurs.

Première réunion de la rentrée pour le Gouvernement bruxellois. Une équipe dynamique au service des #Bruxelloises et des #Bruxellois pour les 5 prochaines années. Au travail ! #BruGov #BeAmbitious #BeBrussels pic.twitter.com/uQNWkMGpGN

La région bruxelloise peut se targuer d’être la première formation à aboutir malgré une composition complexe. Un exécutif régional en ordre de marche d’autant plus nécessaire que quelques gros dossiers attendent ce gouvernement Vervoort 2.

Bruxelles n’est pas une île

Pourtant, certains de ces dossiers devront patienter sur les bureaux des ministres concernés jusqu’à la formation des gouvernements des autres régions du pays. C’est notamment le cas pour la fameuse "taxe kilométrique intelligente" proposée par la toute nouvelle ministre Groen de la mobilité, Elke Van den Brandt, qui nécessitera une étroite collaboration avec les voisins flamands et wallons. "Bruxelles n’est pas une île. On a besoin de la Flandre, de la Wallonie et de l’Etat fédéral pour avancer sur les dossiers", explique la ministre écologiste à la sortie de la réunion.

Autre gros dossier en attente : le budget bruxellois, dont les grands axes seront présentés au parlement régional lors de la déclaration gouvernementale de rentrée, en octobre prochain.

En effet, si la Région bruxelloise veut se donner les moyens de ses ambitions comme la mise à l’équilibre de son budget ou le financement de certains investissements essentiels tels que l’extension du métro bruxellois, une étroite collaboration avec les autres entités fédérées sera, là encore, nécessaire.

Sans gouvernements dans les autres entités fédérées, le gouvernement bruxellois voit donc une part importante de ses dossiers suspendue, faute d’interlocuteurs.