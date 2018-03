Faut-il supprimer le cours de religion?

Your browser does not support iframes.

Le Ministre-Président de la Fédération Wallonie Bruxelles, Rudy Demotte (PS), est la source d'une polémique. En cause? Sa proposition de supprimer purement et simplement les cours de religion à l'école. Nous allons décortiquer les tenants et aboutissants d'un tel projet dans l'émission À Votre Avis.

Le sujet de notre grand débat hebdomadaire sera, nous le savons, clivant. Si beaucoup de parents estiment que le cours de religion a toute sa place dans l'enseignement, c'est loin d'être le cas pour une grande partie d'entre eux. Pour ces derniers, l'enseignement est 100% privé et n'a rien à faire à l'école. On se souvient d'ailleurs de ce parent d'élève qui avait été en justice pour dénoncer cette place, selon lui illégitime, de la religion au sein de l'école. D'abord au Conseil d'État, puis à la cour constitutionnelle, la justice lui avait donné raison.

C'est de cet événement qu'est né le cours de philosophie et de citoyenneté (parfois moqué, et surnommé le "cours de rien").

Pour débattre de cette question épineuse, nous recevrons naturellement le principal intéressé, Rudy Demotte (PS). Dans le clan des politiques, l'ancienne ministre fédérale de l'Éducation et ex-vice-ministre-présidente du gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles en charge de l'Éducation, Joëlle Milquet (cdH) sera présente. C'est elle qui est d'ailleurs à la source de la mise en place des cours de philosophie et de citoyenneté.

Parce que ce débat est avant tout un débat citoyen, nous accueillerons également, les représentants des trois cultes principaux, en Belgique. L'Islam sera représenté par Salah Echallaoui, le président de l'Exécutif des musulmans. Le président du Consistoire israélite de Belgique, Philippe Markiewicz représentera la religion judaïque. La religion catholique quant à elle sera représentée par Tommy Scholtès, le représentant des Évêques de Belgique.

Des professeurs et des parents

Le coordinateur de l'Observatoire des Relations Administratives entre les Cultes, la Laïcité organisée et l'État (ORACLE), Jean-François Husson, sera également avec nous, tout comme la directrice du Lycée Soeur Emmanuelle, Isabelle Pletinckx. La Fédération des Associations de Parents de l'Enseignement Officiel (FAPEO), sera représentée par Maria-Louisa Delmasso, qui défendra une position plutôt hostile face à l'idée de conserver les cours de religions.

